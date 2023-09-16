Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Esenler Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Yunus Emre Kurucan (18) yönetimindeki 16 BEP 744 plakalı motosiklet, ara sokaktan çıkış yapan Şükran T. (49) yönetimindeki 16 AIM 555 plakalı otomobil ile çarpıştı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan motosiklet devrilerek park halindeki 34 HS 7560 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kaza sonucu ağır yaralanan genç sürücü kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralı genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Kadın sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.