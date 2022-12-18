Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada otomobil, yola çıkan elektrikli bisiklete çarptı; 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde olan sürücü Hikmet Yazıcı(40) yönetimindeki 16 DM 869 plakalı otomobil, yola çıkan elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, orta refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücüler ile bisikletteki yolcular yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.