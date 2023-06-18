Tekirdağ’ın Muratlı çevreyolunda yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 15.55 sıralarında Muratlı çevreyolunun Aşağısevindikli Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, İlhan Ö. yönetimindeki otomobil, Fatih K. idaresindeki hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Nesibe Ö. yaralandı. Yaralı için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

Düğün konvoyu trafikte tehlike saçtı, o anlar kameraya yansıdı Düğün konvoyu trafikte tehlike saçtı, o anlar kameraya yansıdı

Araçlar ise kullanılamaz hale geldi. Trafik ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemleri aldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(MÇ-