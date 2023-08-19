Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, 18.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Oylat Kavşağı’nda meydana geldi.

Bozüyük istikametinden İnegöl’e seyir halinde olan Ali Osman Dük (35) yönetimindeki 16 KMG 06 plakalı hafif ticari araç, yol çalışması nedeniyle daralan yolda karşı yönden gelen sürücü Ahmet Yaşar (57) yönetimindeki 20 ET 760 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi. Kaza nedeniyle olay yerine 112, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ve yanındaki yolcu Kadir Üz (31) ile 20 ET 760 plakalı otomobildeki yolcular Şükran Güroğlu (56), Hilmi Güroğlu (64), Muhammed Kaan G.(12), Fatmanur Yaşar(32) ve 5 yaşındaki Arif Yiğit Y. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.