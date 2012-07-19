Süleymaniye mahalles

Otomobil İle Motosiklet Çarpıştı

Kazada 2 Kişi Yaralandı

Süleymaniye mahallesi Huzur sokak üzerinde, özel otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklette bulunan iki kişi yaralandı.

Huzur sokaktan Elif sokağa dönüş yapmak isteyen sürücü Kadir Ak’ın yönetimindeki 16 NV 308 plakalı özel otomobil, karşı istikametten gelmekte olan sürücü Ümmet Uğurlu idaresindeki 16 KDP 17 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü 19 yaşındaki Ümmet Uğurlu ile arkasında bulunan 16 yaşındaki Mücahit Gökgöz yaralandılar.

Yaralılara ilk müdahale, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulanslarındaki sağlık görevlileri tarafından yapılırken, daha sonra İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilerek tedavi altına alındılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, kaza ile ilgili gerekli tahkikatın sürdüğü belirtildi.





