Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobil ile scooter çarpıştı. Kazada yaralanan scooter kullanıcısı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. idaresindeki 41 KV 206 plakalı otomobil ile M.B.’nin sürdüğü scooter çarpıştı. Kazada çarpmanın şiddetiyle M.B. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.