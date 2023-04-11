Sakarya’nın Akyazı ilçesinde otomobil, kavşakta dönüş yapan tıra adeta ok gibi saplandı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

D-140 kara yolunun Balbalı Mahallesi mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, A.B.Ş. idaresindeki otomobil, kavşakta dönüş yapan 41 ANA 595 plakalı tır ile çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ve yolcu E.G.Ş. ile U.A.Ş. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.