Bursa'da bir kurye, siparişe yetişmek için hızla ilerlerken karşı şeritten gelen bir otomobilin çarpması sonucu havaya savruldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kuryenin sağlık durumu iyi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Davutkadı Mahallesi'nde, bir kuryenin siparişe yetişmek için yola çıktığı sırada yaşanan korkunç kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayda şans eseri yaralanan kurye, ufak sıyrıklarla atlatırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Siparişini zamanında teslim etmek için motosikletiyle hızla ilerleyen kurye, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde seyir halindeyken karşı şeritten gelen otomobili fark etmedi. Otomobil sürücüsünün ani bir şekilde kuryenin önüne çıkması sonucu kaza kaçınılmaz oldu. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan kurye önce otomobilin kaputuna, ardından yere çakıldı.

Çevredeki vatandaşların hızlıca yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kuryeye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan tedavi sonucunda kuryenin durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza görüntüleri, yürekleri ağza getirdi. Kazanın hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ve kuryenin havada savrulma anı izleyenleri dehşete düşürdü.

Olay sonrasında çevredeki vatandaşlar, sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, benzer kazaların önlenmesi için duyarlılık çağrısında bulundu.

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