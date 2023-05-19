Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobil, cadde kenarında park halindeki minibüse çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yahyakaptan Mahallesi Çamsakızı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Y. idaresindeki 41 AIC Audi marka otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde kenarında park halinde bulunan 01 ANK 070 plakalı Ford marka minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs yola doğru savrularak durabildi. O sırada minibüsün içerisinde oturan sürücü E.O. kazadan yara almadan kurtulurken, otomobil sürücüsü C.Y. ve yanındaki bulunan 2 yolcu yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarak ambulansa alındı. Sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından 3 yaralı Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.