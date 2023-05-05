Kocaeli’nin Darıca ilçesinde çalınan 2 motosiklet ve otomobil, terk edilmiş vaziyette polis ekipleri tarafından bulunurken, olayı gerçekleştiren şahıslar ise İstanbul’da yakalandı.

Kartepe Belediyesi’nde emeklilerin tazminatları ödendi Kartepe Belediyesi’nde emeklilerin tazminatları ödendi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Darıca’da otomobil ve 2 motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde 2 motosiklet ve araç terk edilmiş vaziyette bulundu. Araçlar sahiplerine teslim edilirken, olayı gerçekleştiren şüpheliler İstanbul’da yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.