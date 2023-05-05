Kocaeli’nin Darıca ilçesinde çalınan 2 motosiklet ve otomobil, terk edilmiş vaziyette polis ekipleri tarafından bulunurken, olayı gerçekleştiren şahıslar ise İstanbul’da yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Darıca’da otomobil ve 2 motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde 2 motosiklet ve araç terk edilmiş vaziyette bulundu. Araçlar sahiplerine teslim edilirken, olayı gerçekleştiren şüpheliler İstanbul’da yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.