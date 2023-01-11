Bursa-Ankara karayolu Mezit boğazında meydana gelen kazada sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yamaca çarptı; 2 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu Mezit boğazında Güneykestane Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Mehmet A.(20) Yönetimindeki 43 ADG 562 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç yamaca çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki arkadaşı Fatmanur K. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekiplerince soruşturma başlatıldı.