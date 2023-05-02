Son zamanlardaki kur artışının otomotiv sektörüne yansıması tüketicileri oldukça meraklandırıyor. Kurdaki yukarı doğru seyrin otomobil fiyatlarını 2023 yılı itibarıyla her ay yüzde 5 ile 8 arasında etkilediğinden bu artışın tüketici nezdinde oldukça küçük kaldığını belirten sektörü temsilcileri, kurun yukarı yönlü seyri halinde liste fiyatları üzerinden marka ve modele bağlı olarak yüzde 3 ile 5 arasında bir zam olabileceğini öne sürdü.İSTANBUL (İGFA) - Kurdaki artış, her ay değişen fiyat etiketi olarak piyasaya yansırken, imkânı olan tüketici fiyatların daha da artacağını öngörerek otomobil almaya devam ediyor.

Uzun zamandır asıl problem ise araç sahibi olmak isteyenler için finansman tarafında yaşanıyor. Tüketici yüksek faiz ve düşük vadeyi kabul etse dahi bankaların kredi vermemesi tüketiciyi zora sokuyor.

Kredi notu yüksek olanlara dahi kredi verilmediğini belirten Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, sektörün mevcut durumda en büyük sorununun kredi olduğunun altını çizdi.

Bu arada devam eden sorunlara bir de kurun yukarı doğru seyri eklendiğinde kura bağlı fiyat artışının panik alım ve satışlar doğurması sebebiyle yıl sonu satış hedeflerinin etkilenmeyeceği öngörüldü.

HEDEFLERİN ÜSTÜNE ÇIKMAK OLDUKÇA ZOR

Fiyatların sektörün yılsonu hedefini etkileyip etkilemeyeceğine dair açıklamada bulunan Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, “Tüketicide fiyatların artacağı endişesi hâkim olduğundan birçok tüketici, satıcının yarının fiyatlarını bugünden fiyatlamasına karşın otomobil satın almaya devam ediyor.” dedi. Fakat asıl sıkıntının sıfır araçtaki arz sorunu ve ikinci el araç için kredi problemi olduğunu belirten Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, “Bu iki problem aşılmadığı sürece satış hedeflerinin üstünde bir satış gerçekleştirmek oldukça zor. Bunlar aşılmadıkça otomobil gerçek tüketiciden ziyade yatırım amaçlı alım satım yapanların içinde dönmeye devam edecek “diye konuştu.