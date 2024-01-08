Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılında yıllık bazda yüzde 57,4 büyüdü. Böylece sektörde ilk kez 1 milyon rakamı aşılarak 1 milyon 232 bin 635 satışa imza atıldı. Daha önce en yüksek satış 983 bin 720 adetle 2016 yılında yapılmıştı. Otomobil satışları, 2023 yılı ocak-aralık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,2 artarak 967 bin 341 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 39,2 artışla 265 bin 294 adet oldu. Aralık ayı rakamlarına bakıldığında, otomotiv satışları geçen yıl, 2022 yılına göre yüzde 37,7 artarak 158 bin 653 adet oldu.

100 yıllık Cumhuriyet tarihinin en çok otomobil ve hafif ticari aracının satıldığı 2023’ün ‘En’leri de bu veri sonrası ortaya çıktı. Otomotiv Gazetecisi Emre Özpeynirci Gazete Pencere’deki yazısında 2023’e damgasını vuran modelleri birer birer açıkladı.

İşte rekor satışla kapanan 2023 yılına damgasını vuran araçlar

En Çok Satılan Otomobil

Fiat Egea Sedan (80.768 adet)

En Çok Satılan SUV

Fiat Egea Cross (41.030 adet)

En Çok Satılan A Segmenti Modeli

Kia Picanto (3.771 adet)

En Çok Satılan B Segmenti ve HB Model

Renault Clio (58.581 adet)

En Çok Satılan D Segmenti Modeli

Chery Tiggo 8 Pro (14.499 adet)

En Çok Satılan E Segmenti Modeli

BMW 5 Serisi (5.687 adet)

En Çok Satılan F Segmenti Modeli

BMW 7 Serisi (929 adet)

En Çok Satılan Elektrikli Model

Togg T10X (19.583 adet)

En Çok Satılan Premium Model

Cupra Formentor (7.008 adet)

En Çok Satılan Süper Spor Otomobil

Ferrari Roma (11 adet)

En Çok Satılan H.Ticari Araç Modeli

Fiat Fiorino (37.048 adet)

En Çok Satılan SW Modeli

Passat Variant (3.078 adet)

En Çok Satılan MPV Modeli

Dacia Jogger (3.738 adet)

En Çok Satılan Hibrit Modeli

Nissan Qashqai e-Power (11.609 adet)

En Çok Satılan CDV Modeli

Tourneo Courier (1.339 adet)

En Çok Satılan Spor Modeli

Mercedes CLA (3.039 adet)

En Çok Satılan Pick-Up Modeli

Toyota Hilux (9.154 adet)