Ahmet Türkel Çevreyolu üzeri Cerrah kavşağında otomobile çarpan hafif ticari araç kaza yerinden kaçtı. Otomobil yoldan çıkarken, olay yerinden kaçan aracın plakası olay yerinde kaldı.

Edinilen bilgiye göre Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde seyir halinde olan Hilmi Baha Y. yönetiminde ki 16 16 KHM 36 plakalı otomobil Cerrah kavşağında dönüş yapmak istediği sırada çerve yolu üzerinde sürücü belirlenemeyen 16 ACK 979 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonucu otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yolun sağındaki tabelaya çarparak tarlalık alana düştü. Kazaya karışan hafif ticari araç ise plakasını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Kaza da şans eseri yaralanan olmazken otomobil ağır hasar aldı.