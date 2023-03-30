Bursa’da yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan vatandaş metrelerce savrulduktan sonda yere düştü o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Namazgah istikametinden Zümrütevler istikametine seyreden cadde üzerinde yaşandı. Yolun karşısına geçmek için aniden caddeye fırlayan bir gence sağ şeritten hızla gelen otomobil çarptı. Otomobilin üzerinde metrelerce savrulan genç daha sonra yere düştü. Kısa süreli şok yaşayan genç daha sonra çevredeki vatandaşların kolonyalı müdahalesiyle kendine getirildi. Yaralı şahıs kendisi için çağırılan ambulansla kontrol maksatlı hastaneye kaldırıldı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.