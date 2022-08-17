Otomobilin çarptığı engelli genç yaralandı

Süleymaniye mahallesi Organize sanayi bölgesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı Down Sendromlu genç yaralandı.

Kaza Organize sanayi bölgesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü İbrahim T. Yönetimindeki 16 R 3233 plakalı otomobil, yola çıkan Down Sendromlu Ömer C.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç yaralandı. Yaralı genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.