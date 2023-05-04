İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde otomobilin çarptığı kadın metrelerce savruldu. Dehşete düşüren kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası anbean yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Arnavutköy ilçesi Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde gerçekleşti. Salih Dayı yönetimindeki 34 JJ 9781 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Karakaş’a çarptı. Çarpmanın etkisi ile kadın havaya savrularak metrelerce sürüklendi. Karakaş’a ilk müdahale olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından yapılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olan kadının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken feci kaza güvenlik kamerası tarafından anbean böyle görüntülendi.

“Buraya üst geçit yapılmasını veya önlem alınmasını istiyoruz”

Kaza anını gören İsmail Gözütok, “Sabah saatlerinde oldu kaza, bir kadın karşıdan karşıya geçerken sürekli kazaların olduğu bu noktada yine kaza oldu. Kadın kontrollü şekilde geçerken arabayı fark etmedi bir anda araba vurdu, biz diş kliniği çalışanları olarak müdahalemizi yaptık. Hemen ambulansı aradık hastaneye kaldırıldı. Bu noktada sürekli kazalar oluyor, hatta bugünkü kazadan 1 saat sonra yine büyük bir kaza tehlikesi atlatıldı. Buraya üst geçit yapılmasını veya önlem alınmasını istiyoruz, sürekli aynı kazalara şahit oluyoruz burada.” ifadelerini kullandı.