Cuma mahallesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı motosikletli mağaza daldı; 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza Cuma mahallesi Elektrik sokak üzerinde meydana geldi.

Elektrik sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Suriye uyruklu Abdullah Jomrok(31) yönetimindeki 16 MB 1660 plakalı otomobil, Halyanı sokakta seyir halinde olan sürücü Enes Kaptan(27) yönetimindeki 16 ASK 385 plakalı motosiklete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet, sokaktaki giysi mağazasının vitrin camını kırarak işyerine daldı. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önleminin ardından yoldaki cam kırıklarını temizleyerek olası kazanın önüne geçtiler.

Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.