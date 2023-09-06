Dün saat 15.45 sıralarında meydana gelen olayda, bir araç el freni indirilerek park edildikten sonra trajik bir şekilde hareket etmeye başladı. Araç önce park halindeki bir araca çarptıktan sonra kontrolden çıktı. İçinde bulunan çocuklarla birlikte yokuş aşağı kayarak demir korkulukları kırarak bir apartmanın bahçesine uçtu. Bu korkunç kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Çevredekiler, kazayı duyup hızla olay yerine ulaştılar. İçeride mahsur kalan çocukları kurtarmak için seferber oldular. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan çocuklar, hafif yaralı olarak ambulansla hastaneye götürüldü. İtfaiye ekipleri güvenlik önlemleri alırken, polis olayı incelemeye aldı ve tutanak tuttu.

Kazada aracın bahçeye düşmesi sonucu maddi hasar meydana geldi. Araç vinç yardımıyla kaldırıldı. Araç sahibi olan yabancı uyruklu Amer Abüstani ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Bu talihsiz olayın sonucunda çocuklar hafif yaralı olarak kurtulurken, daha büyük bir facia önlendi.