Otomobil satışlarında yapılan hileler her geçen gün daha da şaşırtıyor. Bir ekspertiz firmasının sahibi otomobilin tavan döşemesini kaldırdı ve tahtalarla desteklendiğini fark etti.

İkinci el otomobil satarken yapılan hileler her geçen gün şaşırtıyor. Ekspertize getirilen bir otomobilin kontrolünde tavan döşemesinin aralanmasının sonucunda tavanın kaynak yapılarak aralara tahta konularak sabitlendiği ortaya çıktı. Aracın ekspertizini yapan Ferdi Gökçe, gördükleriyle şaşkına döndüğünü söyledi. Gökçe, "Galiba arabayı bir otomobil ustası değil de marangoz yapmış. Bu araçlarda can taşınıyor, bu şekilde düşüncesizce yapılan tamirler can ve mal kaybına sebebiyet verebilir. Tamir yapan kişi tavanı iki tane tahta parçasıyla sabitlemiş" dedi.

"Aracı sanki marangoz tamir etmiş"

Ekspertiz yaptırırken dikkat edilmesi gerekenleri belirten Ferdi Gökçe, "Vatandaş aracı ekspertiz yaptırmadan satın almış. Daha sonrasında içine bir kuşku düşmüş ve ekspertize getirmeye karar vermiş. Aracın muayenesini yaparken çok farklı bir olaya tanıklık ettik. Aracı sanki bir oto tamirci değil de marangoz düzeltmiş gibiydi. Aracın tavan bölümünün iç kısmına kaynak yapılmış ve bu kaynak yapılırken odunlarla tutturulmuş. Bunu nasıl yapabildiler aklım almadı. Sonuçta bu araçlarda can taşınıyor. Bu tarz işler gerçek ustalara da bir hakaret niteliğindedir. Bir araba tavanı nasıl olurda tahtalarla desteklenir. Normalde bize araba döşemelerini açarken kızarlar abi hasar gelir bir şey olur diye. Ama hasar vermeden hafif döşemeleri kaldırıp kontrol ettiğimizde bu tarz farklı şeyleri göz önüne çıkarabiliyoruz. Aracın tavanında direklerinde hasar gördüğümüzde fitilleri mutlaka aralarız. Bizde bu şekilde tavan döşemesini araladığımızda bu tabloyla karşılaştık" şeklinde konuştu.

"Ekspertizden önce araç alacak kişiler önce kendileri kontrol yapsın"

Araç alırken ekspertiz yaptıracakların tam bir muayene yapmaları gerektiğini belirten Ferdi Gökçe, "Otomobil muayenesi yaparken tavan fitillerini araladığımda tavanında işlem vardı ve bu işlemi sanki bir marangoz gibi tahtalarla desteklediklerini fark ettim. İnsanlar araç alırken ekspertiz noktaları aramakta. Ekspertize gelmeden önce aracın HGS programından kilometre verilerini kontrol edebilir. Daha sonra aracın hasar kaydına bakmaları lazım. Yine hemen biz ekspertize gelmelerine gerek yok araca bir binip sürebilir ve önden bir kontrol yapmış olur. Gözle ve ekspertiz olmadan yapılabilecek kontrolleri önce kendileri yapsınlar. Araç bu aşamalardan geçtikten sonra ekspertize gelsinler" dedi.

"Araçlarını ekspertiz yaptıracaklar tam bir muayene yaptırsın"

Araç kontrollerinin önemine vurgu yapan Gökçe, "Kurumsal veya bağımsız ekspertizler hiç fark etmez hangisine giderseniz fiyatından kaçmayın. Sonuçta bir mal alıyorsunuz ve bu aldığınız araçta kendiniz veya ailenizi taşıyacaksınız. Birkaç kısmına baktırıp tamam sorun yok demek yerine aracı tamamen muayene ettirin. Çünkü sizin göremediğiniz birçok işlemi eksperler fark ediyor veya buluyor. Burada olan örnek gibi çok farklı manzaralarla karşılaşabiliyoruz" ifadelerini kullandı.