Kocaeli’nin Gebze ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada motokurye yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Hacıhalil Mahallesi 1203 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berkan S. idaresindeki 41 AFK 551 plakalı motosiklet, sürücüsü Y.Ö.’nün park etmeye çalıştığı 06 MRK 82 plakalı Volvo marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Berkan S. yere savruldu. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.