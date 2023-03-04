Yeni mahalle Hamzabey Caddesi üzerinde otomobil ile çarpışan hafif ticari araç yan yattı. Kaza da 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Esenler Caddesi üzerinde seyir halinde olan Emre Can K. yönetimindeki 16 KCF 50 plakalı otomobil Hamzabey Caddesine çıkış yapmak istediği sırada, Hamzabey Caddesi üzerinde seyir halinde olan Fırat Ö. yönetiminde ki 16 ASL 961 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonucu direksiyon hakimiyeti kaybolan araç yan yattı. Kaza sonucu hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.