Bursa’da otomobil kullanırken, tartıştığı arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yolu istikametinde seyreden 16 KM 015 plakalı otomobil sürücüsü Murat Ekşi (41), yan koltukta bulunan arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu yanında taşıdığı bıçağı çıkaran arkadaşı, Ekşi’nin koluna ve boynuna sapladı. Arabayı Kent Meydanı otoparkında durduran Ekşi, kanlar içerisinde aşağı indi. Önünde bulunan araçtan yardım isteyen Ekşi, yere yığıldı. Vatandaşlar, ellerine geçirdikleri havlularla Ekşi’nin kanamasını dindirmeye çalışırken, arkadaşı ise kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, en yakın hastaneye ağır yaralı olarak Ekşi’yi kaldırsa da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatılırken, olay yeri inceleme ekipleri de araçta gereken çalışmayı yaptı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.