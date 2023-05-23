Türkiye’nin yerli otomobili Togg, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle buluştu. Aracı tecrübe etme fırsatı bulan gençler, ’Allah herkese yerli ve milli Togg’u nasip etsin" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, makam aracı 16 BBB 016 plakalı yerli otomobil Togg ile öğrencilere verdiği sözü tuttu. Öğrenciler, okulun önünde ve bahçesinde ellerinde Türk bayraklarıyla Togg’u karşıladı. Okulun bahçesinde aracı inceleyen öğretmen ve öğrenciler, Togg ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Aktaş, daha sonra okulda eğitim gören 4 lise öğrencisiyle okulun etrafında Togg ile tur attı.

Aracın artık yollara çıktığını aktaran Aktaş, "Otomotiv lisesi, Bursa’nın ve ülkemizin önemli meslek liselerinden bir tanesi. Geçen hafta okulda gerçekleştirilen Otofest etkinliğine gelmiştik. Çok güzel bir organizasyonda çocuklarımızın heyecanına bizatihi şahit oldum. Öğrenciler, özellikle Togg’u beklediklerini bana ifade ettiler. Pazartesi, salı günü aracımızın geleceğini ve ilk olarak da buraya getireceğimi ifade ettim. Bugün Büyükşehir Belediyemizin satın aldığı ve 16 BBB 016 plakasıyla da yollara çıkan Togg’u bugün evlatlarımızla buluşturduk. Burada okuyan öğrenciler geleceğin otomotiv markalarının yöneticisi olacağına inanıyoruz. Otomotiv sektörünün fikir altyapısını oluşturacak onunla alakalı önemli süreçleri sevk ve idare edecek olan geleceğimiz olan gençlerimizin Togg ile buluşmasındaki heyecanına bizatihi şahit olduk. Gençlerimize kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Gerçekten artık yüksek teknolojinin çok konuşulduğu, ülkemiz için olmazsa olmaz olduğu bir ortam içinde gençlerimizin bu heyecanına şahit olmak benim için de son derece büyük bir mutluluk. İlk kez Togg ile çocuklarımızla buluşturmaktan da son derece mutlu oldum. Togg ülkemize hayırlı olsun. Togg’un Bursa’da üretilmesi hasebiyle de ayrı bir gurur ve heyecan taşıdığımızı da ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Okul Müdürü Metin Sezer de sanayi ve teknoloji şehri Bursa’da Togg’un üretilmesiyle beraber kentin daha önemli hale geldiğini söyledi. Sezer, "Çocuklarımızla birlikte inşallah geleceğin Togg’larını üretmek adına teknik anlamda desteklerle beraber fabrikada çalışan nitelikli insan gücünü yetiştirme çabasındayız. Ülkemize hayırlı olsun. Otomotiv lisesi demek otomotiv sektörüne nitelikli eleman yetiştiren okul anlamına geliyor. Yerli ve milli ve Bursalı olan Togg’u okulumuzda karşılamak bizi ayrı bir heyecanlandırdı. Çocuklarımız daha bir motive etti" dedi.

Okulun 11’inci sınıf öğrencilerinden Zümral Türe ve Nisanur Uysal, "Yerli ve milli otomobil Togg’u okulumuzda görmekten mutluluk duyduk. Yakından inceleme fırsatımız oldu. Bizim için farklı bir deneyim olacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ediyoruz. Araçla hız da yaptık. Aracın özelliklerini gördük. Uzun bir tur oldu. Bu imkanı bize sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Yerli ve milli gururumuz gerçekten çok güzel. İnşallah hepimize nasip olur" şeklinde konuştu.