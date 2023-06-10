Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2023 yılının ilk 5 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 20 artarak 616 bin 342 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 5 aylık dönemine göre yüzde 30 artış sağlayan otomobil üretimi ise 386 bin 427 adede ulaştı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 642 bin 82 adede yükseldi. Ticari araç grubunda, yılın ilk 5 ayında üretim yüzde 6, ağır ticari araç grubunda yüzde 28 ve hafif ticari araç grubu ise yüzde 3 seviyesinde artış yaşandı.

2022 yılının ilk 5 aylık dönemine göre ticari araç pazarı 65, ağır ticari araç pazarı yüzde 56, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 66 artış sağladı. Yılın ilk 5 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 9 oranında artarken, otomobil ihracatındaki artış yüzde 22 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, toplam ihracat 415 bin 276 adet, otomobil ihracatı ise 263 bin 854 adet düzeyinde gerçekleşti. 2023’ün 5 aylık döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artarak 466 bin 379 adetten kapandı. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 59’luk artış sağladı ve 340 bin 37 adede ulaştı.