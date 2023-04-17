Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2023 yılının ilk çeyreğiyle ilgili verileri açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 21 artarak 366 bin 597 adet olarak gerçekleştiANKARA (İGFA) - Otomotiv Sanayaii Derneği verilerine göre, geçen yılın ilk üç aylık dönemine göre yüzde 34 artış sağlayan otomobil üretimi ise 222 bin 51 adede ulaştı.

Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 382 bin 504 adede yükseldi.

Ticari araç grubunda, yılın ilk çeyrekte üretim yüzde 6, ağır ticari araç grubunda yüzde 19 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 5 oranında arttı.

2022 yılının ilk üç ayına göre ticari araç pazarı 68, hafif ticari araç pazarı yüzde 72, ağır ticari araç pazarı yüzde 50 artış sağladı.

Yılın ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 13 oranında artarken, otomobil ihracatındaki artış yüzde 26 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, toplam ihracat 253 bin 828 adet, otomobil ihracatı ise 156 bin 763 adet düzeyinde gerçekleşti.

2023’ün üç aylık döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artarak 247 bin 904 adetten kapandı.

Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 50’lik artış sağladı ve 175 bin 421 adede ulaştı.