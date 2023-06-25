Bayram tatili için yola çıkan vatandaşlar, dün akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yoğunluk oluşturdu. Uzun araç kuyrukları sebebiyle yolda kalan vatandaşların yardımına Akyazı Belediyesi koşarak su, kek ve meyve suyu ikramında bulundu.

Kurban Bayramı sebebiyle verilen 9 günlük tatili memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, dün akşam saatlerinde D-100 Karayolu ve Anadolu Otoyolu’nda uzun kuyrukların oluşmasına sebep oldu. Akyazı ve Hendek mevkilerinde oluşan yoğunluk sebebiyle trafik birçok kez durma noktasına gelirken, yolda kalan vatandaşlar uzun süre beklemek zorunda kaldı. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ise ekibiyle birlikte otoyola giderek, vatandaşlara su ve yiyecek ikramında bulundu.

Yolda kalan vatandaşlara yardımda bulunmak istediklerini ifade eden Soykan, "İlçemiz sınırları içerisinde yaşanan bayram yoğunluğu sebebiyle Anadolu Otoyolu’ndayız. Trafik çok yoğun. Biz de burada belediye olarak trafik yoğunluğunda kalan hemşehrilerimizin hem bayramlarını kutladık hem de su, kek, meyve suyu gibi ikramlarda bulunduk" dedi.