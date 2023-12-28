Kaza saat 04.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya Dağdibi mevkisinde meydana geldi. Aralarında 3 otobüs ve 1 TIR'ın da bulunduğu 7 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 acil sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 11 kişi hayatını kaybederken, 57 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Ekiplerin, kazaya müdahalesi sürüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya mevkisinde meydana gelen kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya mevkisinde 11 vatandaşımızın vefat ettiği, 7'si ağır, 57 vatandaşımızın yaralandığı aşırı sis sebebiyle birden çok aracın karıştığı trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmış olup, 1 Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" dedi.