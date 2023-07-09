TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde yaşadığı maddi hasarlı kazayı fotoğrafladığı esnada kargo aracının çarptığı 38 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu Kağıthane Seyrantepe mevkisi Ankara istikametinde saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda, arıza yaptığı iddia edilen hafif ticari araç otoyolda durmuştu. O esnada arkasından gelen Şenol Şen (38) idaresindeki 41 H 8448 plakalı otomobil, duran araca çarpmıştı. Kaza sonrası 41 H 8448 plakalı otomobilin sürücüsü Şen, araçtan inmişti. Şen yaşanan maddi hasarlı kazayı fotoğrafladığı esnada arkadan gelen Mesut G. yönetimindeki 34 GAF 301 plakalı kargo aracı, kazayı fark etmeyerek 41 H 8448 otomobile ve sürücü Şen’e çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Şen, ağır şekilde yaralanmıştı. Çarpma sonucu devrilen kargo aracının şoförü ise hafif şekilde yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye götürülmüştü.

Hastanede hayatını kaybetti

Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hemen ameliyata alınan otomobil sürücüsü Şenol Şen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.