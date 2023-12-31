Resmi Gazete'de, Engelliler için ÖTV'siz otomobil limiti yayınlandı.

Engelli vatandaşların ÖTV muafiyetli sıfır araç alımlarında 2024 yılı için üst limiti belli oldu.

Bu çerçevede, 2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58.46 oldu.

1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK!

2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyeti, 1 Ocak 2024 yılı itibariyle yüzde 58.46 artarak 1 milyon 591 bin 255 TL'ye yükseleceği ifade edildi.

ÖTV muafiyetli araç hakkı yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar için geçerli oluyor. Bu kişiler motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen sıfır otomobilleri belirlenen üst limite kadar satın alabiliyor.