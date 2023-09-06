Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandıANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan ve 2024-2026 dönemini kapsayan OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi.

OVP’ye göre enflasyonun 2026'da tek haneye düşürülmesi hedeflenirken, büyümenin 2026'da yüzde 5'e çıkarılması öngörülüyor.

Programda kişi başı gelirin ise 14 bin 855 dolara çıkarılması planlanıyor. Ayrıca her yıl istihdamda 900 bin artış beklenirken, işsizliğin orta vadede tek haneye düşürülmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan OVP'nin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.