14 Mayıs seçimleri için üretilecek oy pusulalarının sayısı üzerinden yapılan manipülasyonlarla ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından açıklık getirildi.ANKARA (İGFA) - Bazı basın yayın organlarında, "14 Mayıs seçimlerinde kullanılmak üzere üretilecek oy pusulalarının sayısı üzerinden manipülasyon yapıldığı" bildirilen bültende, bunun, seçmenleri seçim güvenliği konusunda kaygılandırma amacı taşıdığı kaydedildi.

İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından hazırlanan ve dezenformasyon içeren haberlerin gerçeğine işaret edildiği 14-15 Nisan 2023 tarihli Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.

Devlet Malzeme Ofisinin (DMO), Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığının ihtiyacına ilişkin, "249 milyon 670 bin 310 adet birleşik oy pusulası ile 814 bin 120 adet görme engelli oy kullanma şablonu" üretimi sağlayacağı aktarılan bültende, üretilecek oy pusulaları ile ilgili metin ve ek şartların DMO'nun resmî sitesinde şeffaf şekilde paylaşıldığına yer verildi.

Bültende, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, birinci oylamada kullanılmak için 81 milyon 436 bin 770, kalması hâlinde ikinci oylamada kullanılmak için 81 milyon 436 bin 770, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması ve oylamanın referandum şeklinde yapılması hâlinde, referandumda kullanılacak 5 milyon 360 bin ve milletvekili genel seçimlerinde kullanılacak 81 milyon 436 bin 770 olmak üzere toplamda, 249 milyon 670 bin 310 adet oy pusulası basımı yapılacağı belirtildi.

Toplamda, 814 bin 120 adet görme engelli oy pusulası basımı yaptırılacağı ifade edilen bültende, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca ilan metninde Cumhurbaşkanının birinci oylamada seçilmesi hâlinde, ikinci oylamada kullanılacak olan 81 milyon 436 bin 770 adet birleşik oy pusulası baskı işi ile 203 bin 530 adet görme engelli oy pusulasının üretiminin yapılmayacağı da belirtilmiştir. Kullanılan oy pusulaları sayılarak tutanağa işlenmekte, kalan oy pusulaları da mühürlenerek paketlenmektedir. Yasa gereğince fazla basılan oy pusulaları ve kullanılmayanlar da yine siyasi partilerin tutanağıyla geri toplanmaktadır."