Edirne’de Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için seçmenler okullara tekerlekli sandalye ile gelerek oylarını kullandı.

Edirne merkez İlhami Ertem Lisesinde oy vermek için gelen birçok vatandaş gibi yaşlı ve engelli vatandaşlarda oy vermenin heyecanı ile okullarda oylarını kullandılar. Tekerlekli sandalye ve bastonlarıyla oy vermeye gelenlere yakınları ve görevliler yardım etti.

Sabah erken saatlerden itibaren çok sayıda kişi oy kullanmak için sandık başına gitti. İlerleyen hastalığa ve tüm olumsuzluklara rağmen oy vermenin kutsal bir görev olduğunu söyleyen 74 yaşındaki onkoloji hastası Hüseyin Özgürkan da oy vermeye tekerlekli sandalye ile geldi.

“Oy vermek kutsal bir görev”

İlerleyen hastalığa rağmen eşi ve çocuğunun yardımı ile oy kullanmaya geldiğini belirten Özgürkan, ”Bana göre her vatandaşın yapabileceği kutsal bir görevdir. Oyumuz millete hayırlı olsun inşallah. Buraya geliş ve gidişte biraz zorlandım. Ama oyumu kullanmak için direnç gösteriyorum“ dedi.