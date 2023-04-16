Yorumculuğunun yanı sıra oyunculuk hayatıyla da başarılı olan Öykü Gürman, Edirne'nin Keşan ilçesinde hayvansever yönüyle bir kez daha gönülleri fethetti.İlkay ÖZEL - Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Öykü Gürman, Edirne’nin Keşan ilçesi ve Çamlıca Köyü’nde çekimleri devam eden "Grabuna" isimli filmde rol alıyor.

Geçtiğimiz günlerde, filmin çekimleri için eski adı Grabuna olan Çamlıca Köyü’ne gelen ünlü sanatçı Öykü Gürman, filmin senaristi Ergin Kılıkçıer ve usta oyuncu Bahtiyar Engin; köyde buldukları yaralı ve hasta olan köpeği sahiplendirmek üzere yoğun çaba gösterdi.

Film çekimleri sırasında sevdikleri köpeğin, hem yaralı hem de hasta olduğunu fark edince köpeğin tedavilerini yaptırarak sahiplendirilmesi için büyük çaba harcadılar.

Film çekimlerinin repo gününde Keşan’ın İzzetiye Mahallesinde bulunan Saros Binicilik Kulübü’nde işletme ortakları tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’ndan köpeğin tedavisinin yapılmasını rica eden Öykü Gürman, sahiplendirilme konusunda da gösterdiği çaba sonunda yaralı ve hasta köpeğin bir yuvaya da kavuşmasını sağladı.

Konuyla ilgili olarak Keşan’lı gazeteciler Erdoğan Demir ve İlkay Özel’e açıklamada bulunan Öykü Gürman ‘’Güzel evladımızı, yavrumuzu Saros binicilik kulübü ortakları gönüllü olarak sahiplendi.’’ diyerek bundan dolayı sanatçı arkadaşları Ergin Kılıkçıer ve Bahtiyar Engin ile birlikte çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Ünlü oyuncu ayrıca köpeğin isminin de filmde oynadığı karakter olan "İpek" olarak konulmasını da rica etti.

Öykü Gürman; ’Saros Binicilik Kulübü işletmeci ortaklarına gösterdikleri duyarlılıktan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir cana sahip çıkıyorlar. Keşan Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Helvacıoğlu da İpek evladımıza sahip çıkarak tedavilerini ve bakımlarının yapılmasını sağladı. Kendilerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.’’ açıklamasını yaptı.

İPEK’İN YENİ ARKADAŞI MİNİK YUNUS EMRE YILMAZ OLDU

Tedavileri ve bakımları Keşan Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’nde tamamlandıktan sonra minik Yunus Emre Yılmaz tarafından ‘İpek’ ismi verilerek sahiplenildi ve Saros Binicilik Kulübü’nde yeni hayatına başladı.