Sinema, dizi film ve ses sanatçısı Öykü Gürman, Edirne Keşan'ın Çamlıca Köyü'nde kariyer günü etkinliğine katıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Sanatçı Öykü Gürman, Keşan’ın Çamlıca Köyü’nde çekimleri gerçekleştirilen "Grabuna" filminin ardından, Çamlıca İlkokulu ve Ortaokulu’nda düzenlenen kariyer günü etkinliğine katıldı.

Filmin diğer başrol oyuncusu; Hakan Akgün, aynı zamanda filmin senaristi de olan Keşanlı Ergin Kılıkçıer ve set ekibiyle, okula gelen ünlü sanatçı, girişte, okul müdürü Oğuz Kaan Dayan, müdür yardımcıları Nihat Pazarlı, Aykut Taş ve öğretmenler tarafından karşılandı.

Öykü Gürman, öğrencilere şeker ve çikolata ikram ederek jest yaptı.

Gürman, daha sonra kariyer günü etkinliğinde öğrencilerin sanatsal yaşamıyla ilgili sorularını yanıtlarken, öğrencilere hayallerinin peşinden koşmayı hiçbir zaman bırakmamaları gerektiğini söyledi.

Ergin Kılıkçıer ise yaptığı değerlendirmede, bu okulda okuduğunu, okulun bahçesinde top oynadığını, kısaca birçok anısı olduğunu belirterek, Çamlıca’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Filmin teknik kadrosu da ortak bir değerlendirmede bulunarak, bu yılın yaz aylarında Çamlıca’da bu kez bir çocuk filmi çekeceklerini ve filmde çocukların da yer alacağının müjdesini verdi.

Konuşmalar sonrasında katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.