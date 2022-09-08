Oylat AŞ ve İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaban hayatına destek olmak adına otellerde kalan artık yiyecekleri ormanlık alanlara bırakıyor. Düzenli olarak yapılan bu uygulamayla hem bölgedeki sokak canlılarının hem de yabani hayvanların kolay yiyecek bulması sağlanıyor.

İnegöl’ün şifalı incisi Oylat Kaplıcaları, her yıl yüzbinlerce turisti ağırlıyor. Otellerde ve Oylat’ta bulunan işletmelerde günlük olarak tüketilen yiyeceklerin artıkları ise Oylat AŞ ve İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yabani hayvanlar için ormanlık alanlara bırakılıyor.

Özellikle kuru ekmekler ile hayvanların yiyebileceği türdeki yiyecekler, düzenli olarak toplanıyor. İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belirlenen bölgelere yiyecekleri bırakıyor. Burada hem bölgedeki sokak hayvanlarının hem de yabani hayvanların kolay şekilde yiyecek bulması sağlanıyor. Özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanların da uzun süredir devam eden bu uygulama neticesinde yemek bırakılan yerleri öğrendiği ve sık sık buralara indiği ifade edildi.