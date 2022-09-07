İnegöl'ün Hamamlı mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı.

Kaza İnegöl-Domaniç karayolu İnegöl'ün Hamamlı mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.

İnegöl’den istikametinden Tahtaköprü mahallesine seyir halinde olan sürücü Mustafa Gökmen yönetimindeki 16 CPU 27 plakalı otomobil, Ortaköy yolundan çıkan Mustafa Ayaz yönetimindeki 16 AEP 287 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Olay yerine çok sayıda 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu sürücüler ile 16 CPU 27 plakalı otomobildeki yolcular Nuriye Gökmen(52) ile Kadriye Kardaş(58) yaralandı. 4 yaralı da olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.