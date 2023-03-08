Mimar Sinan Bulvarı Hastane kavşağında meydana gelen kazada motosiklet ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Park yolu caddesinden çıkış yapan Halil Ş.(34) yönetimindeki elektrikli bisiklet, Mimar Sinan Bulvaru üzerinde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.