Çekmeköy Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri olan İstanbul Oyun Girişimciliği Akademisi, Dünya ve Türk oyun girişimciliği sektörüne yeni soluk soluk getirecek projelerini tanıttı.

İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile Çekmeköy Belediyesi tarafından hazırlanan ve Özyeğin Üniversitesi, Oyunder, Helyum, ortaklığı ile yürütülen İstanbul Oyun Girişimciliği Akademisi: 9999in1 Space Projesi lansmanı Özyeğin Üniversitesi Nişantepe yerleşkesi’nde yapıldı. Lansmana; Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, İstanbul Kalkınma Ajansından Serkan Korkmaz Arslan, OYUNDER Başkanı Tansu Kendirli , Helyum A.Ş. Kurucu Ortağı Metin Yıldız, Proje Yasal Temsilcisi Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Latif Coşar, oyun girişimcileri ve mentörler katıldı.

Dijital oyun ekosisteminde işbirliği ve topluluk ilişkilerinin güçlendirilmesi için İstanbul’da oyun sektörü paydaşlarını bir araya getiren, ülkemizde girişimcilik ekosistemine katkı sağlayan, girişimcilerin uluslararası rekabet şartlarına hazırlanmasını sağlayan, sektörel ilerlemenin sürdürülebilir hale getirilmesi ve fikir doğrulamadan ticarileşme aşamasına kadar girişimcilerin yanında yer alan, sektör özelliklerine uygun “İstanbul Oyun Girişimciliği Akademisi” bugüne kadar; yaklaşık 400 öğrenciye 2 bin saate yakın eğitim verdi. Eğitim ve mentörlük programları, yoğun konvansiyonel ve dijital tanıtım çalışmaları, oyun ekosisteminin tüm aktörlerin katıldığı paneller, gameathon etkinlikleri, demoday, webinarlar ve dijital kanallar yayınları da gerçekleştirerek oyun girişimcilerinin sektörde yer alması için çabalayan “İstanbul Oyun Girişimciliği Akademisi”, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin son yayınladığı raporlarda yer alan 25 oyun girişimciliği merkezinden biri olma özelliği de taşıyor.

"Türkiye yüzyılında milli teknoloji hamlemizi destekleyecek böylesi güzel projelere imza atmaktan mutluluk duyuyoruz" diyerek programda selamlama konuşması yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “ Şu anda biz 100. Yıl Marşı ile alakalı ciddi bir çalışma yaptık. Bu çalışmanın finalini Cumhurbaşkanımızın himayesinde külliyede yapacağız. Biz bu ve benzeri birçok etkinlikle gençlerimizin önünü nasıl açarız diye düşünüyoruz. Biz belediye olarak onlara böyle imkanlar sunmaya çalışıyoruz. Biz belediyeciliği sadece rutin iş olarak değil, bu tarz etkinlik ve çalışmaların yapılması gerektiğini de gördük. Belediyeciliği bir tık üste çıkararak bugüne kadar bu tarz çalışmaları yapmak için de gayret ettik. Bugüne kadar da bunu başardığımızı düşünüyorum. Bu proje birçok gencin oyun alanına katılım sağlayacağı çalışmalara ortam hazırlayacak. Değerli hocalarımıza ve ekiplerimize çok teşekkür ediyorum.” dedi.

20 aydır devam eden eğitimlere katılan gençler, ürettikleri oyunların demolarının sunumlarını gerçekleştirdiler.

Oyun geliştiricilerinden biri olan Taner Öner, “Strateji tabanlı Roma İmparatorluğunu baz alan bir oyun yapmayı planlıyoruz. Gönüllü oyun geliştirme ekibimiz var. Onlarla birlikte kendi oyun şirketimizi kurmak istiyoruz. Yeterli yatırımları alabilirsek tarih ve strateji konulu oyunları gençlerin beğenisine sunmak istiyoruz” dedi.