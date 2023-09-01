Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EEMEA) bölgesinin en büyük dijital oyun ve eğlence fuarlarından biri olarak düzenlenen “GameX Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı 2023” oyun sektörünü yeniden bir araya getirdi.

İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açan GameX Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı, oyun sektörünün önde gelen markalarını, geliştiricileri, yayıncıları, oyuncuları ve dijital eğlence severleri bir araya getirdi. Her yıl düzenlenen ve uluslararası üne sahip olan bu fuarla birlikte yeni oyun girişimcileri sadece kendi markalarını tanıtmakla kalmadı, aynı zamanda potansiyel yatırımcılarla da bir araya geldi. YTÜ Yıldız Teknopark da bu kapsamda bünyesinde bulunan oyun alanındaki girişimcilerle açtıkları stantlarla fuarda yerini aldı. YTÜ Yıldız Teknopark aynı zamanda düzenlenen konferanslarla birlikte oyun sektöründe ilerlemek ve yatırımcı arayan yeni girişimcilere yol gösterici bilgilendirmelerde bulunurken, YTÜ GamesUP standı ile de sunulan destekleri tanıttı.

“Bir oyun firmasının ihtiyacı olan her ne varsa hepsi için yardımcı oluyoruz”

Zaten büyük bir oyun ekosistemine “YTÜ GamesUP” ile ev sahipliği yaptıklarını aktaran YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci aynı zamanda oyun sektörüne geleceğin sektörü olarak baktıkları için “Geleceğe Oyna” mottosuyla fuara katıldıklarını ifade etti. İsa Turgut İnci, oyun sektörü içinde yer almak isteyen tüm girişimcilere de kapılarının açık olduğunu aktardığı konuşmasında şunlara yer verdi:

“YTÜ GamesUP ulusal ve uluslararası birçok arenada boy göstermeye başladı. Bugün ise burada yerel stüdyolarımızla birlikte fuardayız. Bu fuar Türkiye’de çok ciddi oyun geliştiricilerine ev sahipliği yapıyor. Çok ciddi yeteneklerimiz var. Bu yetenekleri Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde toplamak üzere GameX’de de lansmana çıktık. Bugünün mottosu ise “Geleceğe Oyna” oldu. Çünkü bugünden yaptığımız yatırımların ileride karşılığını aldığını gördük. Yaklaşık 10 yıla yakın süredir oyun alanında faaliyet yürütüyoruz. Birçok oyun firmasını bu yeteneklerle buluşturuyoruz, yatırım fırsatları sunuyoruz, business networkun içine sokuyoruz, yurtdışındaki yatırımcıların yanı sıra oradaki tedarikçilerle, yayıncılarla aklınıza gelebilecek uçtan uca bir oyun firmasının ihtiyacı olan her ne var ise hepsi için yardımcı oluyoruz. YTÜ GamesUP bünyesine dahil olan herkes bu bahsettiğim inisiyatiflerden yararlanabiliyor” dedi.

“Oyun ekosistemi milyar dolarlık bir paya sahip”

Sektörün özellikle maddi anlamda çok büyük bir paya da sahip olduğunu hatırlatan İsa Turgut İnci, “Oyun ekosisteminde milyar dolarlık bir pazar payından bahsediyoruz. Bugün yapılan o bütün konvensiyonel ve dijital yayınları bir tarafa koyarsak oyunun birçok sektörde ortak kümede olduğunu görüyoruz. Bu büyük ekosistemde Türkiye’deki güçlü oyuncuları toplayabilmek de büyük bir maharet. Biz bunu başardık, geleceğe oynadık derken aslında bunu kastediyoruz. Böyle milyar dolarlık büyük bir ekosistem ve her geçen gün kendi gelişimini daha da üst çıtaya yükselterek tamamlamaya devam ediyor. Eğer bugün bu fırsatı yakalamak için bizle beraber olursanız yarın uluslararası arenada boy gösterme şansını elde etmiş olursunuz. Çünkü bu ekosistem hem maddi anlamda insanlara ciddi bir katkı sunuyor, hem de manevi bir tatminle ortaya koyduğunuz kendi entelektüel birikiminize bağlı olarak değerlerinizi yansıtmak, bunu algı anlamında yönetmek ve Türkiye koşullarına ait çok ciddi değerleri de yine globale açma fırsatınız oluyor” dedi.

“Oyun sektörü, ülkeyi kalkındıracak en önemli sektörlerden bir tanesi olma yolunda hızla ilerliyor”

YTÜ Yıldız Teknopark bünyesinde bulunan Funverse Games olarak fuarda yerini aldıklarını söyleyen şirket CEO’su Tolga Öztürk ise, fuarla birlikte yapılan etkinliklerin de iş geliştirme anlamında çok önemli olduğunu ifade etti. Tolga Öztürk ayrıca bu sektörün ülkeyi kalkındıracak sektörler arasında olduğunu aktararak, “Game Factory’in Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdiği seminerler ve burada oluşturduğu bağımsız geliştiriciler için çok büyük bir alanı var. Türkiye’nin şu ana kadar görmüş olduğu en büyük bağımsız geliştirici alanlarından bir tanesi. Efektif bir şekilde kullanıcılarla oyunların buluştuğunu görüyoruz. Bu sektör ülkeyi kalkındıracak en önemli sektörlerden bir tanesi olma yolunda hızla ilerliyor. Geçtiğimiz yıllarda birçok startup’ın unicorn statüsüne ulaşması veya başarılı bir şekilde exit alması gibi örneklerle karşılaştık. Biz de bu başarı öykülerinden birini yazabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. İnsan kaynağı anlamında da gençlerimizin bu alana yönelmesi noktasında zaten elimizden gelen desteği şimdiye kadar ekosisteme katkı olarak verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.