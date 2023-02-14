Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gönüllü öğretmen ve öğrencileri "oyuncak kardeşliği" projesi start aldı.

Açıklama yapan Kaymakam Eren Arslan, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası deprem bölgelerindeki çocuklara yönelik yürütülecek Psikolojik İlkyardım Uygulamaları sürecinde kullanılmak üzere oyuncak üretme, toplama ve bireysel etkinlik sandığı hazırlama çalışmaları yapılmaktadır. Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gönüllü öğretmen ve öğrencileri tarafından yürütülen çalışma İnegöllü çocuklardan büyük bir destek görmüştür. Çocuk Gelişimi Alanı öğrencileri tarafından kukla, maske ve dolgu oyuncak dikimi, Grafik Alanı etkinlik kitabı tasarım ve baskı, Büro Yönetimi Alanı boyama kitabı tasarım baskı ve Radyo TV alanı tarafından etiket tasarım ve baskı çalışmaları ile toplanan oyuncakların tasnifi yapılmıştır. İlçemiz çocukları yüzlerce oyuncak bağışlayarak projeye katkıda bulunmuşlardır. Toplanan oyuncaklar tasnif edilerek kırtasiye malzemeleri ile birlikte her çocuk için yaş grubu ve cinsiyete göre öğrencilerimiz tarafından kolilenerek kullanıma hazır hale getirilmektedir. Bugün 180 koli hazırlanmış eldeki malzemelerle yeni koli hazırlıkları da devam edecektir. Öğretmenlerimizi ve gençlerimizi tebrik ediyorum." dedi.