Başarılı oyuncu Özüm Çakır, sanatçılığının yanı sıra müzikteki yeteneklerini de sergilemeye devam ediyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi hukuk fakültesi mezunu olan Çakır, Ayla Algan Sanat Atölyesinde oyunculuk eğitiminin yanı sıra, şan dersleri de alıyor. Özüm Çakır, uzun yıllardır edindiği deneyimleri ve sahne tecrübelerini müziğe olan tutkusunu birleştirerek kendini geliştirmeye devam ediyor. Aynı zamanda oyunculuk kariyerine de başarıyla devam ederek genç yetenek, kendini ifade etmek ve sesini geliştirmek için çalışmaları sürdürüyor. Öğrencilik yıllarından bu yana müziğe olan ilgisini koruyan Çakır, şan dersleriyle müziğin inceliklerini ve profesyonel vokal tekniklerini öğreniyor. Tozkoparan dizisinde Ayla karakteriyle tanınan sanatçı, uluslararası çapta çekilen "Corontina 19" adlı sinema filminde Mia karakteriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Ayrıca "Hashtag" adlı sinema filminde Damla karakterini başarıyla canlandıran Çakır, YouTube dizisi Kolej Rüyasında izleyicilerin beğenisini kazandı. Son olarak Ateşböceği adlı dizide büyük bir performans sergiledi.

Genç sanatçı hem oyunculuğu hem de müzikal yetenekleriyle sanat dünyasında kendine özgü bir yer edinmeyi başardı. Hem oyunculuğu hem de sahne performanslarıyla sanatseverlere ilham veren Çakır, şan dersleriyle de müzik dünyasında kendini geliştirmeye devam edeceğini söyledi.