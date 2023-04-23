Özbekistan’da 30 Nisan tarihinde yapılacak Anayasa Referandumu nedeniyle Bursa ve çevresindeki iller ile ilçelerde yaşayan Özbek Vatandaşları Bursa’da sandık başına gitti.BURSA (İGFA) - Özbekistan’ın Bursa Fahri Konsolosluğu’nda kurulan sandık başında bir araya gelen Özbek vatandaşları Anayasa değişikliği için oy kullandılar.

İnsan, kadın ve çocuk hakları başta olmak üzere Özbekistan Anayasası’nda pek çok değişiklikleri içeren düzenlemelerle ilgili açıklamalarda buluna Özbekistan’ın Bursa F. Konsolosu Ali Baklan, “Ankara, İstanbul ve Antalya’nın yanı sıra Bursa ile çevresindeki il ve ilçelerde yaşayan Özbek vatandaşları da Fahri Konsolosluk ofisimizde oy kullandılar. Yeni hak ve özgürlükler konusunda sürekli iyileşmelerin gözlendiği Özbekistan, geleceğe yönelik gelişmesi ve Orta Asya’nın parlayan yıldızı olma özelliğini her geçen gün daha da artırıyor. Yeni Özbekistan Anayasası’nı güncelliyor. Referandum sonuçlarının Özbekistan’a hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Özbekistan’ın yeni Anayasası nedeniyle yapılan referandum kapsamında Bursa’daki oy kullanma işlemlerini Özbekistan devlet televizyonu da takip etti.