Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Zafer Partisi tarafından düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü’ne katıldı. Yürüyüş, Dilek Yarımadası Milli Parkı Botanik Parkuru’nda gerçekleşti.AYDIN (İGFA)- Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, 100. Yıl Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü’ne katıldı.

Prof. Dr. Ümit Özdağ, yürüyüş sonrasında, “Bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Ancak bu önemli tarihin ne iktidar ne de muhalefet tarafından hakkı verilerek anılmadığını gördüğümüz için Zafer Partisi olarak faaliyetler başlatmış bulunuyoruz. Cumhuriyetin 100. yıl dönümüyle ilgili bir logo çalışması yaptık. Logomuzda 100 sayısı var. Aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk var. Bir de doğan ay şeklinde Türk bayrağımız var. Cumhuriyetimizin kuruluşu sırasında verilen bütün resmi evrak ve nüfus cüzdanlarının üzerinde hilal ve yıldız ters olarak dururdu. Doğan aydı bu. 1978’de kalkıp birileri gereksiz yere değiştirene kadar. Biz de Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken, yeniden doğuşu temsil etmesi için doğan ayla bu adımı atıyoruz" diye konuştu.