Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdi.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Seçim sonuçlarına ilişkin Zafer Partisi Genel Merkezi'nde basın açıklaması yaptıç

"Bu seçimi Erdoğan, sayısı Türk vatandaşlarından gizlenen, vatadaşlık verilen yabancıların oyları olmadan kazansaydı kendisini tebrik ederdim" diyen Özdağ, "Ancak Erdoğan seçimleri, büyük ölçüde Türk halkının seçme ve seçilme özgürlüğünü kısıtlayan yabancı seçmen ithaliyle kazanmıştır. Zafer Partisi, Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmemekte kararlıdır" dedi.

Özdağ, partisinin almış olduğu oyun kendilerini tatmin etmediğini belirtmekle birlikte alınan sonucun politik olarak önemli bir başarı olduğunu düşündüklerini belirtirken, Zafer Partisi öncülüğünde kurulan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın aldığı oyun, cumhurbaşkanlığı seçimlerin ikinci tura kalmasını sağladığını ifade etti.