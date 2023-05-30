Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın seçimleri değerlendirdiği açıklamasında dile getirdiği "Erdoğan THY, BOTAŞ ve Demiryollarını satmaya hazırlanmaktadır" iddiası İletişim Başkanlığı'nca yalanlandı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı bünyesinde kurulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan yazılı açıklamada "'BOTAŞ, Türk Hava Yolları ve Devlet Demiryolları satılacak' iddiasının doğru olmadığı vurgulandı.

DMM, bahse konu kuruluşların herhangi bir ülke veya şirkete satışının söz konusu olmadığını belirterek, bu şirketlerin uluslararası saygınlığa sahip şirketler olduğu ve bu şirketler hakkında yapılan asılsız spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğinin altı çizildi.