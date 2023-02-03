TÜGİK İstişare Konseyi Üyesi Hakan Özdemir; “Hamzabey OSB’de yapılacak yeni Mobilya Fuarı alanı için sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmemi siyasi rant gören vekilime sesleniyorum ‘’Buyrun Vekilim, 2 yıl önce Cumhurbaşkanımızdan ’Hayırlı olsun’ sözünü aldığımız yeni Mobilya Fuarının çalışmalarına başlayın, temelini atın, bende söz Ak Partili olacağım” dedi.

Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu Yüksek İstişare Konseyi üyesi Hakan Özdemir katıldığı radyo programında gazeteci Sinan Unuak’ın sorularını yanıtlarken; İnegöl’ün en büyük ihtiyaçlarından biri olan yeni mobilya fuar alanı üzerine yaptığı konuşmasında “Yeni Fuar alanı ile ilgili talebi sayın Cumhurbaşkanına taşımam birilerini rahatsız etmiştir” dedi

‘Konuşan İnegöl’ programında konuyu tüm açıklığıyla anlatan TÜGİK İstişare konseyi üyesi Hakan Özdemir şunları aktardı:

“2019 yılında TÜGİK olarak yaklaşık 3 saat süren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaretimizde herkes kendi bölgesindeki sorunları istekleri sırasıyla paylaşıyordu. O gün söz sırası bana geldiğinde bende İnegöl'ün en büyük ihtiyaçlarından biri olan yeni mobilya fuar alanının yapımını kendilerine aktardım. Hamzabey OSB 'de yaklaşık 100 bin m2 alanın hazır olduğunu ve bu fuar alanının yurt içi ve yurt dışı pazar için çok önemli olduğunu ve ülkemize yüksek katma değer katacağını söyledim. Sayın Cumhurbaşkanımız yanındaki Bakanlarıyla da konuyu görüşerek bize dönerek bu fuar alanı şimdiden İnegöl’e hayırlı olsun dedi. Hatta yanındaki bakanlara dönerek öbür yatırımlarla birlikte açılışını da plana alırız hep beraber açarız demişti. Bir İnegöllü iş insanı olarak İnegöl'ün böyle bir ihtiyacını Sayın Cumhurbaşkanımız la paylaştıktan birkaç gün sonra bizler bu alan ile ilgili girişimlere başlanacağını beklerken sayın Milletvekilimiz Vildan Yılmaz Gürel beni telefonla arayarak 45 dakika boyunca telefonda sorguya çekmesi ve beni siyasi rant elde etmekle suçlaması beni hem şaşırtmış hem üzmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız bu görüşme kendilerini rahatsız etmiştir. Bizler İnegöllü bir iş insanı olarak bir görüşme yapmış ve bunu da İnegöl için bir hizmet olacağını düşünmüştük. Kendin den habersiz böyle bir talebin Sayın Cumhurbaşkanımıza aktarılması sanırım kendilerini rahatsız etti. Yeni Mobilya Fuar alanı projesi Sayın Cumhurbaşkanımızla yapılan görüşmenin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen halen beklemektedir. İnegöl için en büyük ihtiyaçlardan biri olan mobilya fuar alanının yapımı için hiç bir çalışma yapmayan Sayın Milletvekilimiz Gürel İnegöl’le ilgili çalışmaları konusunda ise kendisi ancak 2 puanlık hizmet yapmıştır, ona vereceğim hizmet puanı ancak 2.dir. Şu bilinmeli ki daha önce Belediye başkan adayı olmuştum ama seçim sonrası yakamdan siyasi rozetimi çıkarmış ve görev yaptığım tüm kurumlarda ve İnegöl’ün menfaati için çalışmalar yapmışımdır. Telefonda 45 dakika boyunca beni sorguya çekeceğine planı projeyi alır Ankara'nın yolunu tutabilirdi. Bunu bile becerememiştir. Kendisine şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki beni siyasi rant yapmakla suçlarken bende kendisine şunu rahatlıkla söyleyebilirim. ‘’Sayın vekilim bu proje daha önce Ankara’ya taşındı dediniz ama ilk defa benim sayın Cumhurbaşkanımıza aktardığım bu projeyi siz Ankara’ya götürün yapımına başlatın, bende söz veriyorum hemen AK Parti rozetini yakama takacağım.”