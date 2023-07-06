Bursa’da aynı yerde 13 gün arayla meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 13 gün önce 33 yaşındaki kadının ölümüne neden sürücü olay yerinden kaçarken, dün akşam saatlerinde de camiden çıkıp yolun karşısına geçen yaşlı adam, otomobilin çarpmasıyla savruldu. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Hocataşkın Mahallesi İncirli Caddesi’nde meydana geldi. Mehmet Pelit (65) namaz kılmak için akşam saatlerinde camiye girdi. Namaz sonrası camiden çıkan Pelit, eve gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Tam bu esnada İncirli Caddesi üzerinde seyir halinde olan G.P. idaresindeki otomobil yaşlı adama çarptı. Metrelerce savrulan ve yerde kalan yaşlı adam ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 65 yaşındaki adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, sürücü polis tarafından gözaltına alındı.

Mehmet Pelit’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı. 13 gün önce de aynı yerde ehliyetsiz sürücü Yusuf K., aşırı süratle ilerlediği sırada, marketten dondurma alıp yolun karşısına geçmeye çalışan Yasemin Selova’ya (33) çarpıp ölümüne neden olmuştu. Mahalle halkı bölgede hız düşürücü önlemlerinin alınmasını istedi.

"Başkalarının canı yanmasın"

Adli Tıp Kurumunun önünde konuşan acılı oğul Sami Pelit, "Sürücünün hızlı geldiği aşikar. Babamın metrelerce savrulması ancak hızlı gelen sürücünün hızla gelmesinin göstergesi. Burada 13 gün önce de 33 yaşındaki bir kadının hızlı gelen sürücü ölümüne neden oldu. Biz burada güvenlik önlemlerinin, hız düşürücü tedbirlerinin alınmasını istiyoruz. Bizim canımız kaza sonrası yandı, başkalarının canı yanmasın istiyoruz" diye konuştu.