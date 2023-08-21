Bursa’da ayakları ipe dolanmış şekilde 152 yıllık anıt ağaçta mahsur kalan kuş, Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, İznik ilçesi Kılıçaslan caddesi üzerinde bulunan 152 yıllık anıt ağacında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, çarşı merkezindeki vatandaşlar; kuşun uçamadığını olduğu yerde kanat çırptığını fark ettiler. Kuşun ayaklarına ip dolandığını gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ayaklarına ip dolanarak mahsur kalan kuşu uzun uğraşlar sonrası bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarılan kuşun ayağındaki dolaşık ipler İznik Belediyesi zabıta noktasında görevlilerin yardımıyla ayağından ayıklandı. Ayağının kırık olduğu tespit edilen kuş İznik Belediyesi Veterinerliği ekiplerince doğaya salınmak üzere tedavi altına alındı.