AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, AK Parti hükümetleri döneminde yapılan ve geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun Çanakkale’ye büyük bir katkı sağladığını belirterek, “1915 Çanakkale Köprüsü’nden sonra Çanakkale’miz umuyoruz ki, turizm, ticaret, tarım, kültür, turizm gibi değer katabilecek alanlarda bir seviye daha atlayacak” dedi.

Türkiye’nin en büyük projeleri arasında yer alan dünyanın en uzun orta açıklıklı 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu açılışı, 18 Mart 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı. Cumhuriyet’in 100’üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla da ’dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü’ unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı’nda ilk kez birbirine bağladı. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Köprü ile birlikte açılışı yapılan 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun Gelibolu yakasındaki Kocadere Viyadüğü ayakları 38 metrelik, Lapseki yakasındaki Suluca Viyadüğü ayakları ise 46 metrelik yüksekliğiyle dikkat çekiyor. Her iki viyadüğün ayakları ise, 41.7 metre yüksekliğindeki Çanakkale Şehitler Abidesi’nden esinlenerek tasarlandı. Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanıldığı gün 18 Mart’a atıfla 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya ve Avrupa Yakasındaki 318 metrelik kulelerinin üzerine, Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın sırtlayarak kaldırdığı 4 top mermisi figürü yerleştirildi. Seyit Onbaşı’nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden 4 yapının her biri 75 ton ağırlığında, 20,5 metre yüksekliğinde. 1915 Çanakkale Köprüsü, 318 metrelik kule yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanıldığı tarih olan, 3’üncü ayın 18’ini simgeleyen kulelerin üst kısmını Seyit Onbaşı’nın Çanakkale Savaşları’nda namluya sürdüğü 4 top mermisinin yerleştirilmesiyle 334 metreye ulaştı. Köprü, 334 metre kule yüksekliğiyle ‘Dünyanın En Yüksek Kuleli Asma Köprüsü’ unvanına sahip oldu.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, kırmızı-beyaz. 318 metrelik yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanıldığı tarih olan, 3’üncü ayın 18’ini simgeleyen kulelerin üst kısmını da yerleştirilen Seyit Onbaşı’nın Çanakkale Savaşları’nda namluya sürdüğü 4 top mermisini temsil ediyor. 770’er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip. Gidiş ve geliş yolu 3’er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yer alıyor. ’Asrın projesi’ olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi çerçevesinde 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edildi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, AK Parti hükümetleri döneminde yapılan ve geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun bölgeye olan katkısını değerlendirdi.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün kendileri için gurur ve onur vesikası olduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Naim Makas, “Dünyanın en uzun ayak aralığına sahip, dünyanın en uzun asma köprüsü 2023 metre genişliğinde, Türkiye’mizin, Cumhuriyeti’mizin kuruluşun 100’üncü yılına atıfta bulunarak yapılmış bir tasarım. Tamamen Türk mühendisliğiyle, Türk mühendislerinin aklıyla tasarlanmış bir köprü, aynı zamanda 318 metre yüksekliğiyle 18 Mart’a atıfta bulunan bir yükseklik tasarımı. 1915 Çanakkale Köprüsü her anlamıyla, ölçüleriyle, ebatlarıyla, yapıldığı yer itibariyle, coğrafi konumuyla bizim onur ve gurur vesikamız haline gelmiştir. Türk mühendisleriyle birlikte yapılmış olması da ayrıca kıymetlidir. 1915 Çanakkale Köprüsü dünyanın ve Türkiye’nin gözbebeği olan Çanakkale’ye yakışırdı, Çanakkale ismiyle ve köprüyü biliyorsunuz 1 yıl önce Cumhurbaşkanımızın katılımıyla birlikte açılışını gerçekleştirdik. 1915 Çanakkale Köprüsüyle beraber Çanakkale’miz daha büyük yatırımlara, gelişimine müsaade edecek çok daha güzel hikayelere ev sahipliği yapacağını düşünüyoruz. Çanakkale’mizde gerek tarımla, hayvancılıkla, ticaretin her türlüsüyle faaliyet gösteren vatandaşlarımız biliyorsunuz kışın zorlu şartlarda gemiyle karşıya geçmeleri güçleşiyordu. Özellikle hava şartlarının bozuk olduğu durumlarda. Şimdi köprüyle 5 dakikaya karşıya geçebiliyoruz. Artık 1 saatlik gemi bekleyiş ve geçiş süresi 5 dakikaya kadar indi. Artık Çanakkale İstanbul’a bağlandı. Artık Çanakkale sınırlarımıza, turizm anlamında İpsala’ya, Bulgaristan’a, Yunanistan’a bağlandı. Çünkü 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışının ardından biz görüyoruz ki, yabancı plakalı araçların ülkemize günü birlik hafta sonu gelmesi, yabancı turizme destek olması çok kıymetli. Bu köprü ölçüleriyle adeta gurur vesikasıdır. Köprünün ayakları arasında gerdanı dediğimiz o halatları uç uca eklediğimiz zaman biliyorsunuz. Dünyanın en geniş yerinden dünyayı 4 kez dolanabilecek büyüklükte bir imalattan bahsediyoruz. Bu imalat tamamen yerli ve milli imalattır. Biz bununla onur ve gurur duyuyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü’nden sonra Çanakkale’miz umuyoruz ki, turizm, ticaret, tarım, kültür, turizm gibi değer katabilecek alanlarda bir seviye daha atlayacak. Ve Çanakkale’miz çok daha güzel günlerde inşallah, çok güzel yatırımlar ve kendi çehresini değiştirebilecek çok güzel bir mimariye bürünecektir” dedi.